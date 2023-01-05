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Получите средства на актуальные цели наличными либо на банковскую карту.

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Кредит под залог недвижимости

Выгодные условия, с возможностью сохранения права собственности.

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Рефинансируйте кредиты

Рефинансирование кредита на лучших условиях, по ставке от 4.4%

Взять ипотеку

Поможем с одобрением ипотечного кредита на лучших доступных условиях

Кредит наличными

Получите средства на актуальные цели наличными либо на банковскую карту.

Кредит под залог недвижимости

Выгодные условия, с возможностью сохранения права собственности.

Помощь в получении кредита

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    Лучшие условия для быстрого получения кредита

    Мы предлагаем лучшие условия на рынке кредитования и гарантируем быстрое принятие решения.

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    Сэкономьте на процентах серьезную сумму

    Оформите кредит дешевле и комфортнее для вас. По минимальной процентной ставке.

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    Благодаря нам тысячи людей уже получили кредиты

    Нашим клиентам было одобрено более 28.400 кредитов на общую сумму 2 млрд. 300 млн. 650 тыс. рублей!

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    Опыт всегда важен, особенно в кредитной сфере

    Огромный опыт, накопленный с 2008 года, позволяет решать самые сложные задачи.

Мы работаем на результат!

Нашими услугами с 2008 по 2023 год воспользовались более 31000 клиентов.
Отменное знание всех кредитных программ, специфики работы того или иного банка, а также специальной профессиональной информации позволяет сотрудниками компании “Содействие” подобрать тот кредит, который нужен именно Вам.

  • Оперативность в решении Вашего вопроса. Мы всегда выполняем свою работу в максимально короткие сроки и требуем этого же от наших Банков-партнеров.
  • Отсутствие предоплаты, работа на результат.
  • Работа с ГК «Содействие» гарантирует нашим клиентам лучшие условия кредитования на рынке.
  • Мы обеспечиваем конфиденциальность любой информации, полученной от клиента.
Заявка на кредит

Гладкова Юлия

Главный специалист отдела кредитования

Специалист
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Ипотека
  • Использование материнского капитала
  • Программы без подтверждения дохода
  • Ипотека для ИП и собственников бизнеса
  • Сделки между родственниками
  • Сложные объекты недвижимости: таунхаусы, апартаменты, коммерция и земля

  • Размер кредита

    500 тыс. — 300 млн. руб.

  • Срок кредита, max

    3 мес — 30 лет

  • Ставка / переплата

    от 8%

  • Рассмотрение заявки

    1 — 3 дня

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Кредит под залог
  • Любая кредитная история
  • Программы без подтверждения дохода
  • Решение в день обращения
  • Возможность перезалога на лучшие условия
  • Сложные объекты недвижимости: таунхаусы, апартаменты, коммерция и земля

  • Размер кредита

    300 тыс. — 300 млн. руб.

  • Срок кредита, max

    3 мес — 30 лет

  • Ставка / переплата

    от 6.8%

  • Рассмотрение заявки

    1 — 3 дня

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Кредит наличными
  • Деньги на любые цели
  • Большая сумма кредита
  • Без справок о доходах
  • Быстрое рассмотрение заявки

  • Размер кредита

    200 тыс. — 300 млн. руб.

  • Срок кредита, max

    3 мес — 20 лет

  • Ставка / переплата

    от 6.8%

  • Рассмотрение заявки

    1 — 3 дня

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Рефинансирование
  • Уменьшите свои платежи
  • Закройте навсегда дорогие кредиты
  • Возможность получения дополнительной суммы
  • Рефинансирование ипотеки

  • Размер кредита

    200 тыс. — 300 млн. руб.

  • Срок кредита, max

    3 мес — 20 лет

  • Ставка / переплата

    от 6.8%

  • Рассмотрение заявки

    1 — 3 дня

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Кредит для бизнеса
  • Кредитование бизнеса
  • Перекредитование для крупного бизнеса
  • Учредителям и руководителям бизнеса
  • Кредит для ИП

  • Размер кредита

    500 тыс. — 300 млн. руб.

  • Срок кредита, max

    3 мес — 20 лет

  • Ставка / переплата

    от 10%

  • Рассмотрение заявки

    1 — 3 дня

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Видеопрезентация

Кредитный брокер ГК «Содействие» — это не просто результативная помощь в поиске наиболее выгодного кредита, это доступ к накопленной за восемь лет информационной базе, в которой представлен впечатляющий спектр предложений от Российских банков.

Если вы находитесь в поиске кредитного брокера, способного стать вашим надёжным партнером в бескрайнем океане кредитного рынка – обращайтесь в нашу компанию, у нас Вас ждёт четко организованный сервис и самые интересные предложения.

Подробнее о компании

Наш офис

г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 16

Для более подробного расчета, вы можете связаться с нами по телефону. Наши менеджеры вас проконсультируют.

+7 (495) 324-11-34

Ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00 (мск.)

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Сертификаты

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Рефинансирование займов в МФО: условия и нюансы

Помощь в оформлении кредита

Реальная помощь в получении кредита на самых выгодных условиях, оперативно и профессионально, с гарантией одобрения. Официально аккредитованный кредитный брокер ГК «Содействие» — опытный помощник в поиске лучших условий займа, ориентированный на интересы клиента.

Длительное сотрудничество с ведущими банками и МФО России, налаженные профессиональные связи позволяют сотрудникам компании всегда быть в курсе новых льготных программ, беспроцентных рекламных акций по продвижению новых финансовых продуктов.

Самостоятельный мониторинг и анализ, сравнение предложений, расчет удобного графика платежей, изменения процентных ставок требует профессиональных знаний, специального программного обеспечения и много времени.

Предоставляем оперативную помощь в получении кредита на условиях, которые нужны именно вам, с гарантированным одобрением.

Как работает личный кредитный брокер:

  • изучаем реальную картину платежеспособности клиента – наличие задолженностей, просрочек по другим займам, проблемной кредитной истории, размер реальных доходов;
  • основываясь на полученных данных подбираем разные варианты программ кредитования, оптимальных для конкретного заемщика;
  • рассчитываем графики платежей, размер взносов – важно чтобы человек или компания могли без проблем справится с долговой нагрузкой по займу;
  • согласовываем и обсуждаем с заказчиком каждый вариант кредита, выбираем лучшее, самое выгодное предложение;
  • брокерская компания подготавливает, заполняет и оформляет все необходимые документы, заявку на кредит;
  • согласовываем одобрение заявки в банке, с максимальной выгодой для заемщика.

Важно. Мы учитываем все требования и особенности, которые декларируют разные банки, МФО, гарантируем 100 процентное одобрение кредита.

Финансовый брокер сопровождает сделку от выбора банка и подачи заявки до получения денежных средств, оказывает помощь в одобрении кредита на каждом этапе.

Нужна помощь в получении кредита в Москве, в московской области – обращайтесь, решим любые сложности с получением ссуды на любые цели. Кредит наличными в рублях и в валюте, автокредитование, потребительский займ, ипотека – реально помогающие кредитные брокеры решают практически все возможные проблемы с займами:

  • помогут выгодно взять ссуду заемщикам с плохой кредитной историей;
    согласуют, реструктуризируют, переоформят кредит с просрочкой или с задолженностью;
  • подберут выгодные льготные программы кредитования без залога, поручителей;
  • согласуют займ без подтверждения дохода и без справок о зарплате.

Поможем срочно, в режиме онлайн выбрать, согласовать, одобрить и получить кредит в день обращения.

Помощь в кредите с просрочками

Работаем без предоплаты – для специалистов компании важен результат. Только после того, как клиент получит деньги по кредиту, он оплачивает услуги брокера.
Такой подход исключает непонимание и недоверие, показывает заинтересованность брокера в положительном результате, одобрении займов без отказа.

Кредитно-ипотечный брокер поможет решить проблемы долгосрочных займов с просрочками, найдет варианты выгодной реструктуризации, рефинансирования с привлечением льготных программ, как государственных, так и коммерческих, предлагаемых другими банками, МФО.

Привлечение к решению долговых проблем опытных финансовых менеджеров – гарантия положительного решения любых проблемных займов.

Реальная помощь брокера

В отличие от банка финансовый брокер заинтересован в решении проблем заемщика. Для профессионалов ГК «Содействие» важна работа на результат. Одобрение и получение выгодного кредита уже сегодня, без длительного рассмотрения, оформления документов.

Разрабатываем разумную стратегию, ориентируясь на индивидуальные финансовые возможности, платежеспособность конкретного клиента. Подбираем самые выгодные условия займа, с удобным графиком оплаты, размером ежемесячного взноса.

Помогаем заемщикам, получившим отказы в кредитовании – для нас не важна причина отказа, компания заинтересована в том, чтобы кредит для клиента был 100% одобрен. Хорошие отзывы клиентов подтверждают, что специалисты компании эффективно работают на положительный результат.

Согласовать предварительно условия работы, заказать примерный расчет и подбор вариантов займа на нужных условиях можно удаленно. Оставьте заявку на сайте компании ГК «Содействие» или просто позвоните. Менеджер подробно ответит на все интересующие вопросы, подскажет, как и в какие сроки можно взять кредит на нужных условиях, решить проблемные ситуации. Обращайтесь, обязательно поможем решить любые кредитные проблемы с максимальной выгодой, быстро и профессионально.

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