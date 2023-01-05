Помощь в оформлении кредита

Реальная помощь в получении кредита на самых выгодных условиях, оперативно и профессионально, с гарантией одобрения. Официально аккредитованный кредитный брокер ГК «Содействие» — опытный помощник в поиске лучших условий займа, ориентированный на интересы клиента.

Длительное сотрудничество с ведущими банками и МФО России, налаженные профессиональные связи позволяют сотрудникам компании всегда быть в курсе новых льготных программ, беспроцентных рекламных акций по продвижению новых финансовых продуктов.

Самостоятельный мониторинг и анализ, сравнение предложений, расчет удобного графика платежей, изменения процентных ставок требует профессиональных знаний, специального программного обеспечения и много времени.

Предоставляем оперативную помощь в получении кредита на условиях, которые нужны именно вам, с гарантированным одобрением.

Как работает личный кредитный брокер:

изучаем реальную картину платежеспособности клиента – наличие задолженностей, просрочек по другим займам, проблемной кредитной истории, размер реальных доходов;

основываясь на полученных данных подбираем разные варианты программ кредитования, оптимальных для конкретного заемщика;

рассчитываем графики платежей, размер взносов – важно чтобы человек или компания могли без проблем справится с долговой нагрузкой по займу;

согласовываем и обсуждаем с заказчиком каждый вариант кредита, выбираем лучшее, самое выгодное предложение;

брокерская компания подготавливает, заполняет и оформляет все необходимые документы, заявку на кредит;

согласовываем одобрение заявки в банке, с максимальной выгодой для заемщика.

Важно. Мы учитываем все требования и особенности, которые декларируют разные банки, МФО, гарантируем 100 процентное одобрение кредита.

Финансовый брокер сопровождает сделку от выбора банка и подачи заявки до получения денежных средств, оказывает помощь в одобрении кредита на каждом этапе.

Нужна помощь в получении кредита в Москве, в московской области – обращайтесь, решим любые сложности с получением ссуды на любые цели. Кредит наличными в рублях и в валюте, автокредитование, потребительский займ, ипотека – реально помогающие кредитные брокеры решают практически все возможные проблемы с займами:

помогут выгодно взять ссуду заемщикам с плохой кредитной историей;

согласуют, реструктуризируют, переоформят кредит с просрочкой или с задолженностью;

согласуют, реструктуризируют, переоформят кредит с просрочкой или с задолженностью; подберут выгодные льготные программы кредитования без залога, поручителей;

согласуют займ без подтверждения дохода и без справок о зарплате.

Поможем срочно, в режиме онлайн выбрать, согласовать, одобрить и получить кредит в день обращения.